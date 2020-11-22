شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة التراث» في حي الطريف التاريخي بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل
وشهد الحفل إطلاق الصورة الرئيسة لهذا العام والتي عرضت على جدران قصر سلوى التاريخي أحد أهم عناصر حي الطريف.
وتناولت الفعاليات عروضا وفنونا فلكلورية وجولات داخل حي الطريف للتعرف على الإرث الحقيقي للمملكة وامتدادها التاريخي على مدار مئات السنين ابتداء من الدرعية إبان عهد الدولة السعودية الأولى وحتى يومنا هذا.
كانت هذه تفاصيل خبر «ليلة التراث» في حي الطريف التاريخي بالدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.