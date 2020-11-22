شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية «محور» العالم والان نبدء بالتفاصيل

مالالي ميل: إنجازات تاريخية خلال أشهر «الجائحة» الأولى الأمم المتحدة: إغاثة المجموعة للدول النامية تستحق الإشادة رويترز: قادة ووزراء يمتدحون القمة بولتيكو: دبلوماسية رقمية عبر الإنترنت سي جي تي إن: المجموعة درع واقية للمناخ العالمي المجموعة اهتمت أيضا تجاه مكافحة التلوث سلطت كبريات صحف ومواقع العالم الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققته المملكة برئاستها قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيًا، في ظل جهود مكافحة فيروس كورنا المستجد، والأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبب بها الوباء، وأوضحت أن استضافة قمة ناجحة بهذا المستوى في ذلك التوقيت الإستراتيجي شكلت تحديًا كبيرًا، لافتة إلى أن المجموعة تبذل جهودًا مكثفة تستحق الإشادة منذ بداية العام. تعزيز التعاون الدولي لدعم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة اليابان: دور رئيس في نمو واستقرار الاقتصاد العالمي

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