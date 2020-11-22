شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين مستوى سبل العيش وإعادة التوازن الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت: الملك في كلمته، أصر على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، لتشكيل مستقبل أفضل للجميع، مطالبا بسرعة معالجة مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة كورونا، وتحسين مستوى سبل العيش لضمان العيش الكريم للجميع، وسرعة التدخل لإعادة التوازن الاقتصادي ورسم للعالم خريطة عادلة لتوزيع لقاح كورونا مع التأهب والاحتياط لأي وباء مستقبلي. كما نادى خادم الحرمين بتقديم الدعم للدول النامية، ما يعني أن خططا إستراتيجية وتنمية مستدامة أمام جيل بأكمله، لتعزيز دور الشباب من خلال الشمولية والتنظيم.
وأضافت إن دعم الاقتصاد والتبادل التجاري والحفاظ على البيئة ومساعدة الدول النامية بإعادة هيكلة الديون، ومنحها الاستدامة، سيرفع وتيرة الاقتصاد العالمي، إلى أفضل مستويات.
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