شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الدول الفقيرة والنامية بتعليق مدفوعات خدمة الدين والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن كلمة الملك سلمان أكدت على دعم الدول الفقيرة والنامية من خلال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل، وهو ما يؤكد أن السعودية تسعى لحماية وسلامة الجميع ودعم تلك الدول حتى لا تتضرر بسبب هذه الجائحة وما يتبعها من صعوبة في تدفق الأغذية والمواد الطبية.
وقال: استبشر خادم الحرمين في كلمته بالتقدم المهم في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، مع تأكيده - حفظه الله - على العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لكافة الشعوب، مما يشير إلى أن السعودية طبقت مبدأ مملكة الإنسانية بشكل عملي، من خلال هذه الجائحة وحرصها على كافة الشعوب وتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض.
تضمنت كلمة الملك سلمان الحرص على المرأة والشباب، وضرورة تعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد، كما دعا خادم الحرمين الشريفين في كلمته إلى مكافحة تدهور الأراضي، والحفاظ على الشعب المرجانية والتنوع الحيوي، مما يؤكد على الالتزام بالحفاظ على كوكب الأرض، كما أشار - رعاه الله - إلى إقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، مما يؤكد على سعي المملكة إلى دعم كافة المنظمات الدولية لتؤدي دورها المناط بها على أكمل وجه في خدمة البشرية جمعاء.
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