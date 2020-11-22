أمريكا تسجل 192,673 إصابة بـ كورونا في يوم واحد

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 192,673 إصابة مؤكدة، و1,885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وبلغت الإصابات في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا في العالم، 12 مليونًا و19 ألفًا و960 حالة بحسب هذا التعداد. أما الوفيات فقد بلغت 255 ألفًا و414 حالة. وأتت هذه الحصيلة بعد ستة أيام فقط على تخطي الولايات المتحدة عتبة 11 مليونًا.

ويكافح النظام الصحي في العديد من المناطق في الولايات المتحدة لمواجهة مع تفشي الوباء، مع إنشاء أجنحة وعنابر مؤقتة في المستشفيات.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية “توصية قوية” بأن يمتنع الأمريكيون عن السفر خلال عطلة يوم الشكر.

