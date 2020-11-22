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2020-11-22 تقنية ظهران الجنوب تفتح باب القبول الإلكتروني الموحد مواعيد التسجيل ستبدأ اليوم الأحد ولمدة 10 أيام متابعات الخليج 365 - واس تبدأ الكلية التقنية بظهران الجنوب للبنين, القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الكلية التقنية للبنين، والمعهد الثانوي الصناعي. وأوضح عميد الكلية التقنية بظهران الجنوب المهندس معيض آل شائع، أن مواعيد التسجيل ستبدأ اليوم الأحد مدة 10 أيام. وبين أن جميع المنشآت التدريبية بظهران الجنوب أكملت استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المتدربين للفصل التدريبي القادم، مفيداً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا.



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