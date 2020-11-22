لغة الأرقام أصدق.. قفزات نوعية في طرق عسير

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جدة - خالد شويل - أكد مدير فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، لـ«الخليج 365»، أن العهد الزاهر يشهد منجزات عملاقة غير مسبوقة، إذ تتحدث لغة الأرقام، أصدق المؤشرات، عن قطاع الطرق في عسير الذي حقق قفزات نوعية في تحقيق أهداف رؤية 2030، بتوجيه ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إذ انخفض معدل الحوادث بنسبة 54%، والإصابات بنسبة 62%، والوفيات بنسبة 52%، على طرق بمنطقة عسير، واستمر انخفاض عدد الوفيات للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت نسبة انخفاض الوفيات 30% في 2019 مقارنة مع 2018. وفي 2019 و2020، تم إنجاز 38 مشروعاً لـ72 وصلة طرق بطول إجمالي تجاوز 775 كيلومتراً، ومن ضمنها 26 جسراً وتقاطعاً علوياً بطول 3.3 كم و5 عقبات بطول 41 كم وبمبلغ تجاوز 2.38 مليار ريال. وأضاف، هناك مشاريع طرق جار تنفيذها بمبلغ تجاوز 3 مليارات ريال وبنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 60% وكذلك مشاريع الصيانة العادية والوقائية الجاري تنفيذها لـ10 عقود بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، وأيضاً مشاريع ومبادرات الإدارة العامة لسلامة الطرق بمبلغ تجاوز 200 مليون ريال.



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