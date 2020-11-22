شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواصل الانحسار.. 221 إصابة.. والمتعافون 478 والان مع التفاصيل
ووفقاً لإحصاء الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 355034 حالة، من بينها 6391 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 342882 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5761 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.57%، ونسبة الحالات النشطة 1.8%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%، ونسبة الوفيات 1.62%.
وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (63)، المدينة المنورة (22)، الجبيل (12)، جدة (12)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (83)، المدينة المنورة (62)، مكة المكرمة (34)، الهفوف (34)، ينبع (22)، بريدة (17)، المبرز (17).
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواصل الانحسار.. 221 إصابة.. والمتعافون 478 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.