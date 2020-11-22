شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يواصل الانحسار.. 221 إصابة.. والمتعافون 478 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 221 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 478 حالة إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

ووفقاً لإحصاء الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 355034 حالة، من بينها 6391 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 342882 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5761 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.57%، ونسبة الحالات النشطة 1.8%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%، ونسبة الوفيات 1.62%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (63)، المدينة المنورة (22)، الجبيل (12)، جدة (12)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (83)، المدينة المنورة (62)، مكة المكرمة (34)، الهفوف (34)، ينبع (22)، بريدة (17)، المبرز (17).