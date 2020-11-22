شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 لتر معقمات يومياً في الحرم و13 باباً للمعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استهلك زوار المسجد الحرام في الربع الأول من العام الهجري الحالي أكثر من 1.5 مليون لتر من مياه زمزم و١٨٥٠٠٠٠ عبوة.

وبينّت إدارة السقيا، أن عدد العبوات التي صرفتها في محرم بلغت ١٥٥ ألف عبوة، وفي صفر ٥٠٠ ألف عبوة، وفي ربيع الأول ١٢٠٠٠٠٠ عبوة، فيما بلغ استهلاك الحقائب الأسطوانية في صفر ١١١ ألف لتر وفي ربيع الأول ١٤٠٠٠٠٠ لتر، فيما بلغ عدد العمالة المخصصة للسقيا ۱۰۱۲ عاملا، وتستخدم إدارة النظافة ما يقارب ٤٥٠٠ لتر يومياً من المعقمات التي تم جلبها للمسجد الحرام خصيصا، وتستمر أعمال التعقيم على مدار ٢٤ ساعة.

كما خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ١٩ بابا لدخول المصلين للمسجد الحرام، هي جسر أجياد، وسلّم الشبيكة، وسلّم 91، وسلّم 92، وعبّارة 80، وعبّارة 78، وباب 84، وباب 74، وباب 123، وباب 121، وسلّم الأرقم، وباب 114، وباب 70، وباب 73، وبدروم 76، وبدروم 82، ومدخل جسر الأرقم، وسلّم المروة، وباب 88.

أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فيصل عددها إلى 13، وهي باب الملك فهد، وجسر الشبيكة، وباب أجياد، وباب الصفا، وباب النبي، وسلّم الأرقم، وباب بني شيبة، وباب المروة، وجسر المروة، وعبّارة النبي، وجسر المروة، وعربات وبدروم السلام، وأبواب الصفا.