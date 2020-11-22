ثمرات الكاكاو تداعب أغصان البن في جازان

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وأفاد أن الهيئة حاليًا بصدد التوسع في توزيع شتلات الكاكاو على المزارعين، بهدف الوصول لكافة محافظات القطاع الجبلي (الداير، وفيفاء، والعيدابي، والريث، وهروب، والعارضة) لمقارنة نمو الشجرة وحيويتها وإنتاجها.
من جانبه، استعرض المهندس الزراعي بالهيئة بندر الفيفي أوجه الشبه الكبيرة بين زراعة البن والكاكاو من حيث الظروف البيئية والطبيعية المتماثلة، ما يسهل إمكانية زراعة البن والكاكاو في حقل واحد، مبيناً أن شجرة الكاكاو ذات خضرة دائمة وتمتاز بارتفاعها لنحو 7 أمتار، وتنتج كل شجرة من 15 إلى 30 ثمرة في موسم الحصاد الواحد الذي يمتد من أكتوبر إلى مارس، فيما تحتوي كل ثمرة من 30 إلى 50 بذرة.
وأكد أن التعامل مع ثمار الكاكاو متاح للمزارعين من خلال جني الثمار وإخراج البذور وتخميرها وتجفيفها ثم تحميصها وقشرها، حيث تستخرج منها زبدة الكاكاو وبودرة الشوكولاتة وعجينة الكاكاو.
بدوره، أبدى المزارع جبران المالكي اهتمامًا كبيرًا بأشجار الكاكاو في مزرعته بآل قطيل بمحافظة الداير، مؤكدًا أن نجاح تجربة زراعته الكاكاو، حفزه للبدء في زراعة حقل متكامل من الكاكاو، متوقعًا أن تحظى زراعة الكاكاو باهتمام متزايد من المزارعين في السنوات المقبلة.
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