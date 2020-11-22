، الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضان ،

- 1/27
- 2/27
- 3/27
- 4/27
- 5/27
- 6/27
- 7/27
- 8/27
- 9/27
- 10/27
- 11/27
- 12/27
- 13/27
- 14/27
- 15/27
- 16/27
- 17/27
- 18/27
- 19/27
- 20/27
- 21/27
- 22/27
- 23/27
- 24/27
- 25/27
- 26/27
- 27/27
محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الأعاصير والعواصف هندوراس والفلبين وأستراليا، فيما تلبدت سماء مدريد بالضباب، بينما انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية.. وغيره من الأحداث شهدها الأسبوع وعكستها صوره المثيرة.
نترككم مع الصور:
1- لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لناسا من مركز كينيدي في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية.
2- رجل يسير أمام المياه المتدفقة من سد كابان كوتش في وادي إيلان، ويلز.
3- رجل يتسلق شجرة للحصول على تغطية أفضل لشبكة الجوال في قريته النائية في سيبريا.
4- أنثى الكوالا تحتضن رضيعها في حديقة الحيوان في زيوريخ، سويسرا.
5- سيارات غارقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة إيوتا في لا ليما، هندوراس.
6- فيضانات وانهيارات أرضية في هندوراس من جراء عاصفة إيوتا.. بينما أحدهم يجلس على مقعده الوثير يدردش مع صاحبه!
7- إعصار فامكو يأتي تمامًا على قرية فلبينية بعد أن تسبب في مقتل العشرات من الأشخاص.
8- الضباب يخيم على العاصمة الإسبانية مدريد.
9- الهلال يطل من خلف تمثال الحرية في نيويورك، أمريكا.
10- عاصفة رعدية تتجمع قبالة شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
11- صورة جوية لمصعد زجاجي يوفر رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية من جرف ضخم في منطقة ولينغيوان، الصين.
12- تساقط الثلوج على جانبي سور الصين العظيم.
الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضانياسر نجدي الخليج 365 2020-11-22
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الأعاصير والعواصف هندوراس والفلبين وأستراليا، فيما تلبدت سماء مدريد بالضباب، بينما انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية.. وغيره من الأحداث شهدها الأسبوع وعكستها صوره المثيرة.
نترككم مع الصور:
1- لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لناسا من مركز كينيدي في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية.
2- رجل يسير أمام المياه المتدفقة من سد كابان كوتش في وادي إيلان، ويلز.
3- رجل يتسلق شجرة للحصول على تغطية أفضل لشبكة الجوال في قريته النائية في سيبريا.
4- أنثى الكوالا تحتضن رضيعها في حديقة الحيوان في زيوريخ، سويسرا.
5- سيارات غارقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة إيوتا في لا ليما، هندوراس.
6- فيضانات وانهيارات أرضية في هندوراس من جراء عاصفة إيوتا.. بينما أحدهم يجلس على مقعده الوثير يدردش مع صاحبه!
7- إعصار فامكو يأتي تمامًا على قرية فلبينية بعد أن تسبب في مقتل العشرات من الأشخاص.
8- الضباب يخيم على العاصمة الإسبانية مدريد.
9- الهلال يطل من خلف تمثال الحرية في نيويورك، أمريكا.
10- عاصفة رعدية تتجمع قبالة شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
11- صورة جوية لمصعد زجاجي يوفر رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية من جرف ضخم في منطقة ولينغيوان، الصين.
12- تساقط الثلوج على جانبي سور الصين العظيم.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:43 AM
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:03 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ضربت الأعاصير والعواصف هندوراس والفلبين وأستراليا، فيما تلبدت سماء مدريد بالضباب، بينما انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية.. وغيره من الأحداث شهدها الأسبوع وعكستها صوره المثيرة.
نترككم مع الصور:
1- لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع لناسا من مركز كينيدي في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية.
2- رجل يسير أمام المياه المتدفقة من سد كابان كوتش في وادي إيلان، ويلز.
3- رجل يتسلق شجرة للحصول على تغطية أفضل لشبكة الجوال في قريته النائية في سيبريا.
4- أنثى الكوالا تحتضن رضيعها في حديقة الحيوان في زيوريخ، سويسرا.
5- سيارات غارقة بسبب الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة إيوتا في لا ليما، هندوراس.
6- فيضانات وانهيارات أرضية في هندوراس من جراء عاصفة إيوتا.. بينما أحدهم يجلس على مقعده الوثير يدردش مع صاحبه!
7- إعصار فامكو يأتي تمامًا على قرية فلبينية بعد أن تسبب في مقتل العشرات من الأشخاص.
8- الضباب يخيم على العاصمة الإسبانية مدريد.
9- الهلال يطل من خلف تمثال الحرية في نيويورك، أمريكا.
10- عاصفة رعدية تتجمع قبالة شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا.
11- صورة جوية لمصعد زجاجي يوفر رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية من جرف ضخم في منطقة ولينغيوان، الصين.
12- تساقط الثلوج على جانبي سور الصين العظيم.
، الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 12 صورة: سيارات غارقة وقرى مدمرة.. و"مقعد وثير" وسط الفيضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.