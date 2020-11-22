محمد بن مسعود - الدمام - بعد عزل خط المياه لإكمال جسر "الستين" مع صاري أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري. وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري". شركة المياه الوطنية جدة انقطاع المياه شركة المياه الوطنية جدة انقطاع المياه إعادة ضخ المياه لتسعة أحياء بجدة بعد توقُّف خمسة أيام سعود الدعجاني الخليج 365 2020-11-22 أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري. وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري". 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 01:39 AM بعد عزل خط المياه لإكمال جسر "الستين" مع صاري بعد عزل خط المياه لإكمال جسر "الستين" مع صاري أعلنت شركة المياه الوطنية إعادة الضخ للمياه في 9 أحياء بعد انتهاء أعمال عزل خط المياه لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد "الستين" مع طريق صاري. وبيّنت الشركة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" أنه تمت "إعادة الضخ المستمر للمياه بأحياء الفيصلية والروضة والسلامة والنعيم والمحمدية والزهراء والنهضة والخالدية والبوادي، وذلك بعد توقف منذ الاثنين الماضي لمدة خمسة أيام، تم خلالها الانتهاء من أعمال عزل المياه لإكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع طريق صاري". ، إعادة ضخ المياه لتسعة أحياء بجدة بعد توقُّف خمسة أيام ،

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