، تعرَّف على المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال.. المرور يكشف التفاصيل وفقًا للمادة الـ57 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت الإدارة العامة للمرور عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي، بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بحسب المادة الـ57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.
وأشار المرور إلى أن المقاعد المخصصة للأطفال تنقسم إلى 4 أنواع بحسب العمر والوزن والطول.
وبيّن المرور عن النوع الأول أن المقعد الموجَّه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة حتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل، وبطول حتى 80 سم.
وأضاف: النوع الثاني هو المقعد الموجَّه للأمام، وهو يبدأ من عمر سنتين إلى أربع، والوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف. أما النوع الثالث فهو المقعد المساند، وهو مخصص للأطفال من عمر 4 - 8 سنوات، والوزن 35 كيلو أو أقل، والطول حتى 137 سم، أو إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجَّه للأمام. وأخيرًا النوع الرابع عند تجاوز الطفل سن الثامنة حتى الـ12 سنة فيستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد من أنه يجلس بطريقة سليمة.— المرور السعودي (@eMoroor)
المرور المرور السعودي
لتعزيز سلامة طفلك داخل المركبة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه، ووضعه بالطريقة السليمة.— المرور السعودي (@eMoroor) November 21, 2020
تعرف على أنواع مقاعد الأطفال#الكرسي_أولا#المرور_السعودي pic.twitter.com/vKhAr7exjW
تعرَّف على المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال.. المرور يكشف التفاصيل وفقًا للمادة الـ57هادي العصيمي الخليج 365 2020-11-22
أكدت الإدارة العامة للمرور عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي، بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بحسب المادة الـ57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.
وأشار المرور إلى أن المقاعد المخصصة للأطفال تنقسم إلى 4 أنواع بحسب العمر والوزن والطول.
وبيّن المرور عن النوع الأول أن المقعد الموجَّه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة حتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل، وبطول حتى 80 سم.
وأضاف: النوع الثاني هو المقعد الموجَّه للأمام، وهو يبدأ من عمر سنتين إلى أربع، والوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف. أما النوع الثالث فهو المقعد المساند، وهو مخصص للأطفال من عمر 4 - 8 سنوات، والوزن 35 كيلو أو أقل، والطول حتى 137 سم، أو إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجَّه للأمام. وأخيرًا النوع الرابع عند تجاوز الطفل سن الثامنة حتى الـ12 سنة فيستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد من أنه يجلس بطريقة سليمة.— المرور السعودي (@eMoroor)
لتعزيز سلامة طفلك داخل المركبة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه، ووضعه بالطريقة السليمة.— المرور السعودي (@eMoroor) November 21, 2020
تعرف على أنواع مقاعد الأطفال#الكرسي_أولا#المرور_السعودي pic.twitter.com/vKhAr7exjW
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:18 AM
عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي
أكدت الإدارة العامة للمرور عبر مقطع فيديو تنظيمي وتثقيفي، بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بحسب المادة الـ57 من نظام المرور يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال.
وأشار المرور إلى أن المقاعد المخصصة للأطفال تنقسم إلى 4 أنواع بحسب العمر والوزن والطول.
وبيّن المرور عن النوع الأول أن المقعد الموجَّه للخلف مخصص للأطفال منذ الولادة حتى عمر سنتين، ولوزن 10 كيلو وأقل، وبطول حتى 80 سم.
وأضاف: النوع الثاني هو المقعد الموجَّه للأمام، وهو يبدأ من عمر سنتين إلى أربع، والوزن 20 كيلو وأقل، أو إذا تجاوز الطول والوزن المخصص للمقعد الموجه للخلف. أما النوع الثالث فهو المقعد المساند، وهو مخصص للأطفال من عمر 4 - 8 سنوات، والوزن 35 كيلو أو أقل، والطول حتى 137 سم، أو إذا تجاوز الطول والوزن للمقعد الموجَّه للأمام. وأخيرًا النوع الرابع عند تجاوز الطفل سن الثامنة حتى الـ12 سنة فيستخدم حزام الأمان، ويجب التأكد من أنه يجلس بطريقة سليمة.— المرور السعودي (@eMoroor)
لتعزيز سلامة طفلك داخل المركبة؛ يجب اختيار مقاعد الأطفال المناسبة لعمره ووزنه، ووضعه بالطريقة السليمة.— المرور السعودي (@eMoroor) November 21, 2020
تعرف على أنواع مقاعد الأطفال#الكرسي_أولا#المرور_السعودي pic.twitter.com/vKhAr7exjW
، تعرَّف على المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال.. المرور يكشف التفاصيل وفقًا للمادة الـ57 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على المقاعد الأربعة المخصصة للأطفال.. المرور يكشف التفاصيل وفقًا للمادة الـ57 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.