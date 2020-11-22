شكرا لمتابعة خبر عن النطق الخاطئ لمسجد " السملق " في الزلفي يثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رغم مرور عام على مقطع فيديو، ظهر فيه شخص يسخر من اسم مسجد في محافظة الزلفي بالرياض، إلا أن أحد أبناء المحافظة خرج داعيا لتصحيح المعلومة لدى موثق المقطع.
وكان موثق المقطع قد نطق اسم المسجد بطريقة خاطئة ليحرف معناه تماماً، حيث قرأه باسم " السَمَلق " بفتح حرفي السين والميم، ليصبح مصطلح " الشباب الصيع " .
وأوضح أحد أبناء المحافظة أنه اخطأ في قراءة اسم المسجد، مبينًا أن اسمه "السَمْلق" بفتح السين والميم ساكنه، وهي إحدى مناطق الزلفي.
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