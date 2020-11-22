شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك فيصل وعبدالله والشيخ صباح الأحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جمعت صورة تاريخية، بين الملك فيصل، والملك عبدالله، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمهم الله-. جمعت صورة تاريخية، بين الملك فيصل، والملك عبدالله، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد - رحمهم الله-. وظهر في الصورة أيضًا كلا من، الأمير سلطان والأمير نواف رحمهما الله. وتعكس الصورة عمق العلاقة بين المملكة والكويت، التي تقوم على الأخوة والمحبة.

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