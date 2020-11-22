شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يكشف موعد عودته للرياض: " هتوحشنا نيويورك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن موعد عودته من رحلته العلاجية في نيويورك، إلى الرياض.

وقال آل الشيخ: " الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، إن شاء الله أخر شهر نوفمبر راجع للرياض والحمدلله انا بخير والشر زال ".

وتابع: " أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ومولاي ولي العهد على رعايتهم لي، وكريم معروفهم دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن".

واختتم بقوله: " إلى الرياض قريبا هتوحشنا نيويورك " .