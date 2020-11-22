شكرا لمتابعة خبر عن النمر: شرب المياه بكثرة يسبب التسمم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الإفراط في شرب المياه يوميًا، قد يؤدي إلى عدة مشاكل.

وقال النمر: " الماء عنصر مهم لجسم الإنسان، والمتوسط شرب 2 لتر يوميا إلى 3، لكن إذا زاد الماء عن حده ممكن ينقلب ضده " .

وأضاف: " إذا زاد الماء بكميات كبيرة قد يسبب التسمم ونقص في الوعي وتشنجات، هذا فيما يخص من يشربون لترات كبيرة ولديهم وسواس قهري في شرب الماء قد يصل إلى شرب 10 لتر في اليوم الواحد " .

وحول ما إذا كان شرب المياه يقي من الإصابة بالجلطات، أكد النمر أن هذه المعلومة غير صحيحة، قائلا: " شرب المياه لا يحمي من الجلطة، لكن الجفاف يسبب الجلطة " .