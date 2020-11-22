شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمطار تغرق حي المحمدية والأهالي يطالبون بحل لتصريفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهدت محافظة جدة هطولا غزيرا للأمطار، صباح السبت، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددًا من المراكز التابعة لها.

ووثق مقطع فيديو، لما خلفته مياه الأمطار، في شوارع حي المحمدية، شمال جدة.

وأظهر المقطع غرق الشوارع بمياه الأمطار، وسط مطالبات من الأهالي بإيجاد حل لتصريف المياه.