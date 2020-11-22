شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الماجد يوضح حقوق المرأة الزانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الشيخ سليمان الماجد، على سؤال حول حقوق المرأة إذا خانت زوجها.

ورفض الماجد خلال برنامج " يستفتونك " وصف " خائنة " مؤكدًا أن كلمة " زانية " هي الأنسب شرعًا.

وقال الماجد: " المرأة إذا زنت أو الرجل إذا زنا، ورغب الطرفين في إكمال علاقتهما فالحقوق كاملة بين الطرفين، ولا يجوز لأحد منهما أن يذل الآخر بفعلته " .

وتابع: " ليس للرجل أن يقول أنا استبقيها لكن أذلها، طالما تأكد من توبتها وقبل أن تكون زوجته فلها حقوق الزوجة كاملة دون نقص " .

واستشهد الماجد بقول الله تعالى: " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "، وقوله تعالى: " وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا " .

وأضاف: " لا يجوز أن يقول الزوج لزوجته أنها خائنة وليس لها حقوق ويظل يذلها بذلك " .