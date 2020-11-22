شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حديث نادر للملك فهد بن عبدالعزيز:" المملكة لن تتأخر في مساعدة المسلمين بشتى بقاع الأرض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع نادر الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله- في كلمته التاريخية التي كان لها صدى عالمي واسع ترسخ في أذهان الجميع حتى الآن.

وقال الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- : " سوف لن تتأخر في مساعدة المسلمين في شتى بقاع الأرض على أسسس وقواعد ثابتة ليس الهدف منها التدخل في شؤون أي دولة أو التحريض أو الاثارة "، حيث لاقى بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

ويأتي إعادة تداول المقطع التاريخي للملك فهد بالتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين، التي تمثل محفزا رئيسيا لنمو اقتصاد المملكة للعام الجاري 2020.