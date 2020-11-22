شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: كتلة باردة تصل إلينا الخميس القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم السبت، عن وجود منخفض جوي وكتلة باردة تتقدم تجاه تونس وليبيا، ثم تنتقل للشرق لتصل إلى المملكة يوم الخميس القادم.

وأضاف: " منخفض مداري قادم من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب ويصل إلينا يوم الخميس، ويتبقى فقط إلتقاء المنخفض العلوي ورطوبة المنخفض المداري " .

وتابع: " حتى الآن وحسب التوقعات قد تكون أقوى حالة جوية على وسط القطاع الغربي منذ 10سنوات وأكثر " .