شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك فهد أثناء اطلاعه على نموذج لمشروع الإسكان بالرياض قبل 45 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صورة نادرة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير فهد بن عبدالعزيز، أثناء اطلاعه على مشروع الإسكان في الرياض قبل 45 عاما.
وبينت الصورة التي يعود تاريخها 1395 هــ
1975 م الملك فهد، عندما كان وليا للعهد إنذاك، وبجانبه الأمير متعب بن عبدالعزيز ،والأمير سعود الفيصل ، والدكاترة رشاد فرعون ، ومعروف الدواليبي،يشاهدون أنموذجا لمشروع الإسكان في الرياض .
يذكر أن الملك فهد هو الابن التاسع للملك عبدالعزيز آل سعود، وكان قد تولي مقاليد حكم في 13 يونيو 1982، وذلك بعد وفاة أخيه خالد بن عبدالعزيز، وتعرض الملك فهد إلى جلطة في عام 1995،وتولي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إدارة شؤون الممل
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