شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم لبس الباروكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد حكم لبس الباروكة.
وأضاف " الماجد " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" استخدام المرأة الباروكة للزينة أمام زوجها لا يجوز "، مبينا:" الباروكة أشد من الوصل فقد نهيت المرأة عن الوصل ولا يجوز أن تفعل ذلك لزوجها ولا غيره ".
ولفت " الماجد ":" عند وجود الصلع الذي يشبه صلع الرجال هذه حالة صعبة وفيها يجوز لبس الباروكة من باب أولى ".
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