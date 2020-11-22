الرئاسة التركية: أردوغان والملك سلمان يتفقان على حل الخلافات عبر الحوار

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وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت في وقت سابق الجمعة أن الملك سلمان اتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يوم أمس.

ويدور خلاف منذ سنوات بين السعودية وتركيا بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه جماعات معادية وفق الطرفين، ما أدى إلى زيادة التوترات بشكل كبير.

وسبق أن اشتكى بعض التجار الأتراك منذ أكثر من عام بأن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا. وحثت جماعات تركية بارزة في قطاع الأعمال المملكة الشهر الماضي على تحسين العلاقات التجارية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن “الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشكلات”. وأضافت أن الزعيمين ناقشا أيضا قمة مجموعة العشرين.

فاجأت الرئاسة التركية الجميع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بإعلانها أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتفقا خلال اتصال هاتفي على تحسين العلاقات بين البلدين وحل الخلافات المعلقة من خلال الحوار.

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت في وقت سابق الجمعة أن الملك سلمان اتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 21 و22 نوفمبر.

ويدور خلاف منذ سنوات بين السعودية وتركيا بشأن السياسة الخارجية والمواقف تجاه جماعات معادية وفق الطرفين، ما أدى إلى زيادة التوترات بشكل كبير.

وسبق أن اشتكى بعض التجار الأتراك منذ أكثر من عام بأن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا. وحثت جماعات تركية بارزة في قطاع الأعمال المملكة الشهر الماضي على تحسين العلاقات التجارية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن “الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشكلات”.

وأضافت أن الزعيمين ناقشا أيضا قمة مجموعة العشرين.

Source almnatiq

