حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئيا على وسط المملكة في حين يتوقع ان تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد ان يتكون الضباب على تلك المناطق.





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