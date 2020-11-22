منصة دروب تعلن 8 دورات مجانية عن بعد عبر مسار تطوير اللغة الإنجليزية

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تعلن منصة دروب بالتعاون مع جامعة الملك خالد عن فتح التسجيل في (مسار تطوير اللغة الإنجليزية) وهو مسار يشمل (8) دورات تخصصية في اللغة الإنجليزية بمجموعة (21) ساعة تدريبية مع شهادة اجتياز معتمدة، تشمل ما يلي:

– الاستماع (تطوير مهارة الاستماع باللغة الإنجليزية بشكل سليم)

– مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية (كيفية تحسين مهارة الاستماع والاستراتيجيات المستخدمة لتحقيق ذلك)

– القراءة والاستيعاب (مهارات القراءة والاستيعاب باللغة الإنجليزية)

– القواعد (تطوير مهارة استخدام تراكيب وقواعد اللغة الإنجليزية)

– استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية (التفريق بين التراكيب النحوية المختلفة واستخدامها)

– الكتابة (تطوير مهارة الكتابة باللغة الإنجليزية)

– مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين

– الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية IELTS

المزايا:

– تدريب عن بعد في اللغة الإنجليزية للرجال والنساء من كافة المناطق.

– تشمل (8) دورات تخصصية في (الكتابة، الاستماع، القراة، الاستيعاب، القواعد، المحادثة، الاستعداد لاختبار آيلتس).

– شهادة شاملة معتمدة للمسار بالكامل عند الإنتهاء من الدورات الإلزامية للمسار.

منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2HgMhEN

Source wadhefa

