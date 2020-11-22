الكهرباء السعودية تعلن عن 3 وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة

︎ :

.



تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية في المقر الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة في التخصصات (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، الموارد البشرية، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية) حسب المسميات والشروط التالية:

1- محلل إدارة التغيير ثالث (Change Management Analyst C)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية).

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– القدرة على إدارة الاجتماعات والمشاركة بفعالية.

– القدرة على استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.

– مهارات في التواصل.

الوصف الوظيفي:

المساهمة في تحسين عمليات الأعمال داخل الشركة ودمج أفضل الممارسات في جمع وتحليل البيانات التي ستساهم في تحسين الهياكل التنظيمية والعمليات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعلم وتقديم خدمات إدارة التغيير ومراقبة جميع المشاريع والإبلاغ عن النتائج.

2- محلل تسويق أول (Senior Marketing Analyst)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في (الإدارة العامة، التسويق) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التسويق لحملة البكالوريوس، او لا تقل عن 5 سنوات لحملة الماجستير.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في استخدام برامج الحاسب الآلي في مجال التسويق.

– مهارات في التواصل.

الوصف الوظيفي:

تسويق الطاقة الكهربائية وإجراء دراسات متخصصة والعمل بشكل مستقل تحت التوجيهات العامة وتقديم توصيات لإجراء تعديلات أو إضافة جوانب جديدة في مجال تخصصه والتعامل مع الإدارات الداخلية والأطراف التداخلية.

3- محلل تنظيمي (Organization Analyst)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال).

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات في مجال التطوير التنظيمي أو التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في تحليل العمل أو تقييم الوظائف أو رسم خرائط العمليات.

– القدرة على استخدام برامج الأعمال التي تتطلبها الوظيفة.

– مهارات في التواصل.

الوصف الوظيفي:

استخدام العمليات والأشكال المحددة لجمع وتحليل البيانات التي ستساهم في تحسين الهياكل التنظيمية والعمليات ذات الصلة، وتعلم كيفية تطوير المسودة الأولية للأوصاف الوظيفية ونماذج مجموعة الأعمال للصيغ المتفق عليها.

نبذة عن الشركة:

الشركة السعودية للكهرباء شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، تم تأسيسها في الخامس من أبريل 2000م بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع بالمملكة، وتعد شركة الكهرباء السعودية اليوم أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3kLiXnp

Source wadhefa

