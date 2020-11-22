الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن وظائف شاغرة بمختلف مناطق المملكة

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تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف متعددة بمسمى (مستشار شرعي) و (مهندس مدني) في مختلف مناطق المملكة لذوي الخبرة في العقارات وحجج الاستكام وقضايا الأراضي وأملاك الدولة على النحو التالي:

– مستشار شرعي (وظائف متعددة)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في أحد تخصصات الدراسات الشرعية مع خبرة 10 سنوات في العقارات وحجج الاستحكام وقضايا الأراضي وأملاك العقارات.

– مهندس مدني (وظائف متعددة)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في الهندسة المدنية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العقارات وحجج الاستحكام وقضايا الأراضي وأملاك العقارات.

مناطق العمل:

– منطقة مكة المكرمة

– منطقة المدينة المنورة

– منطقة الحدود الشمالية

– منطقة الجوف

– منطقة نجران

– منطقة جازان

– المنطقة الشرقية

– منطقة تبوك

– منطقة حائل

– منطقة القصيم

– منطقة عسير

– منطقة الباحة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العقارات وحجج الاستحكام وقضايا الأراضي وأملاك العقارات.

نبذة عن الهيئة:

تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/4/4هـ عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2ZaYZKU

Source wadhefa

