«الأمان الأسري» يوضح غرامة مخالفة عدم وجود كرسي الأطفال بالسيارة.. ويشدد على هذا الإجراء

دعا برنامج الأمان الأسري الوطني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، جميع أولياء الأمور إلى ضرورة التقيد بإقعاد الأطفال والرضع في المقاعد المخصصة لهم بالسيارة.

ونشر برنامج الأمان الأسري الهادف إلى حماية الأسرة من العنف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع فيديو معلقًا عليه بـ«حملة سلامة الأطفال في المركبات تحت شعار الكرسي أولًا.. (أرقام ومعلومات) عن كرسي الطفل».

كرسي الأطفال بالسيارة في أرقام

وأشار برنامج الأمان الأسري إلى أنه لا تزال الحوادث المرورية من أبرز أسباب وفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا؛ وذلك وفقًا لتقرير السلامة على الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

وأوضح البرنامج التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن دراسات منظمة الصحة العالمية، بيَّنت أن استخدام كراسي الأطفال وأحزمة الأمان يحد من ارتجاج الرضع بنسبة 70%، ومن وفاة الأطفال بنسبة 54%؛ وذلك في حال وقوع تصادم.

وأكد برنامج الأمان الأسري أن الدراسات تشدد على أن أحزمة الأمان وكراسي الأطفال، تقلل نسبة الإصابات الخطيرة للأطفال بنسبة 69%، مبينًا أن المخاطر على الأطفال الجالسين بالمقاعد الخلفية تكون أقل من نظيرتها على الأطفال الجالسين بالمقاعد الأمامية بنسبة 15%.

حزام الأمان في الشوارع السعودية

وأوضح برنامج الأمان الأسري أنه في إطار هذه الدراسات حرصت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، على بذل جهود توعوية وضبطية كبيرة بفرض غرامة على عدم وجود كرسي الأطفال بالمركبة على صاحبها من 100 إلى 300 ريال.

وأشار البرنامج إلى أنه يعد كذلك إركاب الأطفال في المقاعد الأمامية مخالفة مرورية تستوجب دفع غرامة قدرها 500 ريال.

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