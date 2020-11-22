«الأرصاد» عن طقس الأحد: انخفاض درجات الحرارة بهذه المناطق في المملكة

أعربت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن توقعها أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم وأن يستمر طوال غد الأحد حتى يوم الاثنين، على 5 مناطق بالمملكة، مع تسجيل درجات حرارة صغرى من 5 إلى 10 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير عن حالة الطقس، إلى أنه يتوقع أن يمتد تأثيره اعتبارًا من غد إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى بين 10 إلى 13 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة، في تنبيه للإنذار المبكر أن منطقة مكة المكرمة ستشهد رياحًا نشطة مثيرة للغبار؛ ما يخلف تدنيًا في مدى الرؤية، لافتةً إلى تكون سحب رعدية ممطرة بمحافظة الطائف تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن احتمالية أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة بدءًا من غد الأحد على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وأن تسجل درجات حرارة صغرى من 5–10 درجات مئوية.

ويتوقع أن يمتد تأثيره من يوم الاثنين إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، لتسجل درجات حرارة صغرى بين 10–13 درجة مئوية.

وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وبعض المراكز والمحافظات التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وكذلك هطلت أمطار متوسطة على مركز الحزم بمحافظة تيماء، شملت المركز وضواحيه.

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