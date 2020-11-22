بالفيديو.. من كتابة التاريخ إلى صناعة المستقبل: هكذا جاء ظهور الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين ب «قمة العشرين»

علق مركز «الاتصال والإعلام الجديد» بوزارة الخارجية، على صورة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وعبر حسابه على «تويتر»، بث المركز صورة لخادم الحرمين الشريفين أثناء إلقاء كلمته في القمة ومن خلفه الملك المؤسس، معلقًا بالقول: «ملكٌ صنع التاريخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن.. ملكٌ صنع المستقبل سلمان بن عبدالعزيز».

ومن خلال «فيديو جراف»، قال مركز الاتصال: هكذا ظهرت صورة الرئاسة السعودية.. الملك عبد العزيز في الأعلى.. الملك سلمان في مقعد الرئاسة.

وأضاف عبر الفيديو: حضرت الصورة كما تظهر دائمًا في المراسم السعودية لتبرز الاعتزاز بمؤسس الدولة وباني نهضتها ووالد الملوك.. جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، وحد البلاد واسترد حكم آبائه بداية من الرياض عام 1902 من واكتمل توحيد البلاد باسم المملكة العربية السعودية عام 1932.