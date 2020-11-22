ضبط 74 مخالفة وإنذارا في قطاع الإيواء السياحي ومحال الحاسب الآلي

أسفرت حملات تفتيشية مفاجئة على قطاع الإيواء السياحي نفذها مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، اليوم، عن رصد أكثر من 74 مخالفة وإنذار أغلبها، تركزت في محال أجهزة الحاسب الآلي. وتأتي هذه الزيارات ضمن نشاط قطاع التفتيش الذي يقوم بأكثر من 120 ألف زيارة شهرياً على مستوى المملكة، وتركز على مراقبة تطبيق قرارات التوطين وحفظ حقوق العاملين.
وشملت الحملات الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المعروفة بشمال الرياض، إضافة إلى محال أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، ومحال بيع الورود، بهدف التحقق من التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين.
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