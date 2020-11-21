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الشرقية.. ضبط 3  شاحنات محملة بالحطب المحلي 

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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية ، مواطناً ومقيماً من الجنسية البنجلاديشية و مخالفًا لنظام أمن الحدود، لقيامهم بنقل (3) شاحنات محملة بالحطب المحلي لغرض البيع، الذي يعد مخالفًا لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط بين المناطق ، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية ، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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