شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط 3 شاحنات محملة بالحطب المحلي والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط بين المناطق ، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية ، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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