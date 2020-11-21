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لقاء في جامعة الملك فيصل بعنوان الاستحقاق السعودي ورئاسة قمة العشرين
يشارك فيه أساتذة القسم من السعودية والسودان ومصر وتونس والأردن
الماوطن - الرياض
يقيم قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، لقاء تحت عنوان “الاستحقاق السعودي.. رئاسة قمة العشرين” عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد عبر البلاك بورد.
ويأتي اللقاء بمناسبة انعقاد قمة العشرين افتراضيًّا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس السبت واليوم الأحد.
يشارك في اللقاء كوكبة من أساتذة القسم من السعودية والسودان ومصر وتونس والأردن ويديره الدكتور دايل بن علي الخالدي أستاذ التاريخ الحديث المشارك رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالكلية.
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس القمة هذا العام مرتين في ظروف استثنائية، حيث نجحت المملكة في إدارة هذه المجموعة في وقت اجتاحت معضلة كورونا كل الدول وما نتج عنها من مشكلات لم تسلم منها دولة في العالم.
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