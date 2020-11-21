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التعليم تعلن جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف للأسبوع الـ13

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شكرا لقرائتكم التعليم تعلن جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف للأسبوع الـ13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وزارة التعليم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

كما أعلنت عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثالث عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

بالإضافة إلى جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأعلنت التعليم كذلك عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الخامس عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثالث عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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