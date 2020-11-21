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توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدًا على 5 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها للطقس.
وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم، وأن يستمر طوال يوم غد الأحد حتى يوم الاثنين على 5 مناطق بالمملكة، مع تسجيل درجات حرارة صغرى من 5 إلى 10 درجات مئوية.
ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الحالة اعتبارًا من غد إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية لتسجل درجات حرارة صغرى بين 10 إلى 13 درجة مئوية، فيما ستشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مثيرة للغبار؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
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