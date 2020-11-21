جلسة مغلقة لقادة مجموعة العشرين غدًا وإيطاليا تتسلم الرئاسة

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستضيف المملكة يوم غد الأحد، قمة قادة مجموعة العشرين، والتي تبدأ في الثانية ظهرًا بوزير التعليم حمد آل الشيخ الذي يستعرض تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا في مجال التعليم.

وبعدها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا قمة قادة العشرين بعنوان “حماية الكوكب: منهج اقتصاد الكربون الدائري”، ومن الرابعة وحتى السادسة والنصف مساء، جلسة مغلقة لقمة القادة لبناء مستقبل شامل ومستدام ومرن، وبعدها في السادسة والنصف وخمس دقائق سيتم تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى إيطاليا.

وبعد ذلك في تمام السابعة، سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئاسة مجموعة العشرين لكل من الشيربا السعودي الدكتور فهد المبارك ووزير المالية محمد الجدعان، وختامًا بمؤتمر صحفي للوفد التركي من السابعة والنصف مساءً وحتى الثامنة.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعدّ قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض اليوم وغدًا الأحد تاريخية؛ فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسيتناول جدول أعمال القمة عددًا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

