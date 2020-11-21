بدء القبول في برامج دبلوم الكليات التقنية بحائل

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وأوضح مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ اليوم حتى الثلاثاء في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والفروع التابعة لها في منطقة حائل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل فتح باب القبول الالكتروني للراغبين في التقديم على برامج الدبلوم (الصباحية والمسائية) للكليات التقنية للبنين وبرامج الدبلوم المسائية للبنات الخريجين والخريجات من المرحلة الثانوية العامة أو الصناعية أو ما يعادلها للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ.وأوضح مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي أن فترة التسجيل لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ اليوم حتى الثلاثاء في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والفروع التابعة لها في منطقة حائل، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون عبر بوابة القبول الموحد (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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