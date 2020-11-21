بحث مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة الملك فيصل بالأحساء اليوم أسبوع فعاليات هوية الجامعة المؤسسية «حصاد وتطلعات».

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن فعاليات هذا الأسبوع تأتي تعزيزا لممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة في الجامعة، منوها أنها تنطلق ببرنامج ملتقى هوية الجامعة المؤسسية الأول، والذي يتضمن لقاء علميا حول «الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات».

ويناقش هذا اللقاء كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهداف الرؤية، الإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، تأثير جائحة كوفيد-19 على منظومة الأمن الغذائي، استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، التعاون الوطني والدولي، والشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع، كما يتضمن برنامج الملتقى جولة إثرائية في معرض الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ومحطة الأبحاث والتدريب في الجامعة.