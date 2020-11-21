السعودية | ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد

شكرا لقرائتكم ترمب أمام قمة العشرين: كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، في قمة مجموعة العشرين الافتراضية.

وقال أحد المشاركين بالقمة، التي ترأستها السعودية، والتي عُقدت عن بُعد، إن ترمب ذكّر بالعمل الذي قام به خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي، وفي مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أميركي، توفي منهم نحو 260 ألفاً.

وأكّد المصدر لوكالة "فرانس برس" أن ترمب لم يتطرق خلال كلمته للاقتصاد الدولي والتحديات التي تواجهه، أو لمكافحة كورونا على مستوى عالمي.

قادة قمة العشرين

وبحسب مصدر آخر، قال ترمب لقادة الدول والمسؤولين "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة".

وقد شارك وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، في الاجتماع، وأشاد لاحقاً برئاسة السعودية لقمة العشرين هذا العام.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، فعاليات قمة قادة مجموعة العشرين في حين تطغى جائحة فيروس كورونا على اجتماع قادة الدول لهذا العام.

وأتاحت الجائحة، التي أودت بحياة أكثر من 1.37 مليون شخص بشتى بقاع العالم، لمجموعة العشرين فرصة لإثبات كيف يمكن لمثل هذه التجمعات تسهيل التعاون الدولي في وقت الأزمات.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع التجارة الدولية.

وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية "من واجبنا الارتقاء معاً لمستوى التحدي خلال هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة".

الملك سلمان يترأس القمة

كما قال العاهل السعودي: "كانت جائحة كوفيد -19 صدمة غير مسبوقة أثرت على العالم بأسره في غضون فترة قصيرة من الزمن، وتسببت في خسائر اقتصادية واجتماعية عالمية".

وحث الملك سلمان قادة مجموعة العشرين على تقديم الدعم للدول النامية بطريقة منسقة. وأشاد العاهل السعودي بجهود مجموعة العشرين لضخ أكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي هذا العام كمحفزات لدعم الشركات والأكثر ضعفا.

كما أشاد الملك سلمان بالمجموعة لتقديمها الحماية للأكثر تأثرا بالركود الاقتصادي العالمي، بما يتضمن قرار مجموعة العشرين تعليق مدفوعات الديون لأفقر دول العالم حتى منتصف العام 2021 للسماح لتلك الدول بتركيز إنفاقها على الرعاية الصحية وبرامج التحفيز.

وقال الملك سلمان "إنني على ثقة بأن جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم".