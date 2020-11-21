شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والذوق العام بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): شنت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية حملة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي شنت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية حملة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، ورصد مخالفات الذوق العام في الأماكن العامة. وأظهر مقطع فيديو نشرته إمارة المنطقة الشرقية، رجال الأمن وهم يقومون برصد وتحرير مخالفات على مواطنين ومقيمين، لمخالفة الإجراءات الاحترازية مثل عدم ارتداء الكمامة أو بسبب مخالفة الذوق العام في الأماكن العامة.

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