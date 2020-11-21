شكرا لمتابعة خبر عن شاب ينقذ حياة مدير الدفاع المدني السابق بتبرعه بجزء من كبده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):

أنقذ شاب حياة مدير الدفاع المدني ونائب رئيس النصر السابق العميد فهد المشيقح بتبرعه بجزء من كبده، والذي كان ملازما السرير الأبيض في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكان نجل العميد المشيقح ذكر في تصريحات سابقة أن التحاليل أكدت عدم وجود تطابق بينه وبين والده للتبرع له بجزء من كبده، وأنهم يحتاجون لمتبرع، ليبادر الشاب مروان بن محمد المشيقح بالتبرع له لوجه الله.

وتبين أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، حيث غادر المتبرع المستشفى اليوم السبت، وهو في صحة جيدة.