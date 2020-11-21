شكرا لمتابعة خبر عن ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قمة العشرين المنعقدة افتراضيًا، اليوم السبت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض. شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في قمة العشرين المنعقدة افتراضيًا، اليوم السبت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض. وقال ترامب: "كان لي الشرف العمل معكم، وأتطلع للمزيد مستقبلا ولفترة طويلة ". وأضاف ترامب: "قمنا بعمل كبير على الصعيد الاقتصادي للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لقادة قمة العشرين: أتطلع إلى العمل معكم في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.