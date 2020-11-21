شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: كلمة خادم الحرمين في قمة العشرين تؤكد أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن كلمة خادم الحرمين في قمة العشرين تؤكد أهمية التأهب للجوائح المستقبلية بشكل مستدام.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين عن جهود المملكة في اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بصحة الإنسان وسلامته.

وأضاف الربيعة أن إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح تؤكد أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام.