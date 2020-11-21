شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى: مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، إن مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة كورونا.
وأضاف البوعينين خلال حواره عبر قناة الإخبارية أن هذا يعادل 4 أضعاف ما تم رصده في أزمة عام 2008 التي توصف بأنها أكبر الأزمات العالمية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قال إن قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.
وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.
وشدد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.
عضو خادم الحرمين:" في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش " .
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