شكرا لمتابعة خبر عن عضو شورى: مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة ‎كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، إن ‎مجموعة العشرين رصدت أكثر من 11 تريليون دولار لمعالجة أزمة ‎كورونا.

وأضاف البوعينين خلال حواره عبر قناة الإخبارية أن هذا يعادل 4 أضعاف ما تم رصده في أزمة عام 2008 التي توصف بأنها أكبر الأزمات العالمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قال إن قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

‏وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية.

‏‏وشدد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات فيروس كورونا بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة وتوفيرها لكافة الشعوب.

عضو خادم الحرمين:" في المستقبل القريب لابد أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في أزمة فيروس كورونا، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش " .