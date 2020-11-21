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انتشرت مؤخراً إعلانات عبر حسابات مشاهير السناب شات فكان محتواها الإعلاني عن فرن يستخدم للطبخ و الرحلات البرية أيضاً ، ولكن حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من المخاطر العالية لهذه الأفران التي تفتفد لأقل معايير الجودة و تستعرض الهيئة ذلك بمقطع الفيديو التالي :-





كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار إعلانه عبر المشاهير ، تحذير عاجل لهذا الفرن !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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