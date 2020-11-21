فتحت بابًا واسعًا لاغتنام الفرص..
أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم السبت، برئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين بالرياض.
وقال المنصوري، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يعكس انعقاد قمة مجموعة العشرين في السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الموقع الذي تحتله بلادنا في العالم اليوم».
وأكد أن «رؤية المملكة بالأمس فتحت بابًا واسعًا نحو المستقبل ومجالًا أرحب لاغتنام الفرص، وجهودها اليوم مهّدت الطريق لمخرجات بنّاءة تضمن ازدهار الاقتصاد العالمي».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الطيران المدني: انعقاد قمة العشرين بالسعودية تعكس مكانة البلاد عالميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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