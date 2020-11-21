رئيس هيئة الطيران المدني: انعقاد قمة العشرين بالسعودية تعكس مكانة البلاد عالميًا

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم السبت، برئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين بالرياض.

وقال المنصوري، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يعكس انعقاد قمة مجموعة العشرين في السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الموقع الذي تحتله بلادنا في العالم اليوم».

وأكد أن «رؤية المملكة بالأمس فتحت بابًا واسعًا نحو المستقبل ومجالًا أرحب لاغتنام الفرص، وجهودها اليوم مهّدت الطريق لمخرجات بنّاءة تضمن ازدهار الاقتصاد العالمي».