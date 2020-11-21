وزير الصحة: كلمة خادم الحرمين تؤكد أهمية التأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على كلمة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، خلال قمة «قادة مجموعة العشرين» بالرياض.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الربيعة: «ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة عن جهود المملكة في اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بصحة الإنسان وسلامته، وإطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح؛ تؤكد أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام».

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.