«قمة العشرين».. رئيس وزراء إيطاليا: عودة ظهور وباء كورونا تتطلب قرارات صعبة

طالب جوزيبي كونتي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، بضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمته في الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة.

وقال كونتي: «نحن بحاجة إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مع دعم المرونة البيئية والاجتماعية، وتجنب المزيد من الاختلال الاقتصادي».

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: «عودة ظهور وباء كورونا في مناطق عدة، تتطلب مرة أخرى قرارات صعبة من الحكومات، وتضحيات مهمة من جانب مواطنيهم».

وانطلقت، اليوم السبت، قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية؛ وذلك للمرة الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي؛ ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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