لعدم التعرض لأي أذى.. «الدفاع المدني» توجه نصائح هامة عن كيفية التعامل خلال الأمطار

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عددًا من الإرشادات والنصائح الهامة عند هطول الأمطار والسيول.

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني، جميع المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة، على ضرورة التقيد بهذه النصائح واتباعها؛ لضمان أمنهم الشخصي وسلامتهم.

6 إرشادات عند هطول الأمطار

وشارك الحساب الإلكتروني الرسمي لمديرية الدفاع المدني عبر موقع «تويتر» صورة معلوماتية (إنفوجراف) تضمنت 6 إرشادات هامة يجب اتباعها عند هطول السيول والأمطار؛ هي كالتالي:

– عدم المجازفة بالجلوس عند مجاري السيول أو بالقرب منها أو عبورها.

– عدم الاقتراب من تجمعات مياه الأمطار؛ إذ إن حوافها عادةً تكون قابلة للانهيار.

– اتبع المسارات المحددة والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول؛ حيث إن من الممكن أن تداهمك المياه، ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية، فيتعذر مغادرتها بمركبتك.

– ضرورة التزام الحذر والانتباه والتيقظ الشديد؛ إذ إن المياه قد تغطي جسورًا منجرفة، أو طرقًا وعرة مكسرة.

– احذر من ترك الأطفال يلعبون ويلهون بالقرب من أماكن ومناطق تجمعات مياه الأمطار والسيول؛ فهم لا يدركون مدى خطورة الوضع الذي قد يحاصرهم ويهدد حياتهم.

وتواصل مديرية الدفاع المدني حملات توعيتها المستمرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، بما يحفظ أمن وسلامة الجميع عند هطول السيول والأمطار.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، عند هطول الأمطار والسيول، إلى ضرورة البقاء في المنزل أو في الأماكن الآمنة قدر الإمكان، داعيةً كل من لا تضطره ظروفه إلى التنقل والترحال، إلى البقاء في منزله حتى انتهاء الأمطار.

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